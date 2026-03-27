Domenica 29 marzo si corre l' Ardita Modifiche a sosta e circolazione

Domenica 29 marzo si svolge l'Ardita, una ciclostorica che coinvolge varie strade del centro. Per l'occasione, tra le 7:00 e le 9:30, sono previste modifiche alla sosta e alla circolazione. È istituito il divieto di sosta con rimozione in alcune vie, tra cui corso Italia, via Cavour e via Borgunto, nelle zone interessate dal percorso della manifestazione.

Domenica 29 marzo è il giorno della ciclostorica L’Ardita: dalle 7:00 alle 9:30 è istituito il divieto di sosta con rimozione nel tratto di corso Italia compreso tra via Seteria e via Mazzini, nel tratto di via Cavour compreso tra corso Italia e piazza San Francesco, nel tratto di via Borgunto compreso tra piaggia San Bartolomeo e piazza Grande, in piazza Grande, in piaggia San Martino e in via di Seteria. Il tratto suddetto di via Borgunto, piazza Grande, piaggia San Martino e via di Seteria saranno interessate anche dal divieto di transito. Via Pescaia diventa strada senza uscita con accesso consentito da via Mazzini esclusivamente ai residenti, chi percorre via Borgunto giunto all’intersezione con piaggia San Bartolomeo ha l’obbligo di svoltare in direzione di piazza San Niccolò. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Domenica 29 marzo si corre l'Ardita. Modifiche a sosta e circolazione Articoli correlati Domenica 1° marzo si corre la Roma-Ostia Half Marathon: le modifiche alla viabilitàOstia, 25 febbraio 2026 – Domenica primo marzo si correrà la 51esima edizione della Roma-Ostia Half Marathon, la mezza maratona di 21,097 chilometri. Sport: Roma-Ostia half marathon, domenica 1 marzo si corre la 51ma edizione, modifiche alla viabilita’Domenica primo marzo si svolgerà la 51ma edizione della Roma-Ostia half marathon, la celebre mezza maratona di 21,097 chilometri. Contenuti e approfondimenti su Domenica 29 marzo si corre l'Ardita... Temi più discussi: Cambio dell’ora, quando si spostano le lancette: torna l’ora legale; Domenica della sostenibilità - 29 Marzo 2026; Torna domenica 29 marzo la 29esima edizione della Granfondo Via del Sale.; Domenica 29 marzo, Le Palme, commento di Renato De Zan. Domenica 29 marzo. Ultima Domenica ecologica della stagione 2025-2026Il 29 marzo è l'ultima domenica ecologica della stagione 2025-2026. Scatta lo stop al traffico per tutti i veicoli a motore nell’area della nuova Z.T.L. Fascia Verde nell’orario dalle 7:.30 alle 12: ... euroroma.net Domenica ecologica Roma 29 marzo 2026: orari e derogheAttenzione al blocco del traffico a Roma il 29 marzo 2026 per l'istituzione della domenica ecologica: scopri gli orari e le deroghe. sicurauto.it #Sardegna. Da domenica 29 marzo entra in vigore la nuova continuità territoriale aerea "Le tariffe per i residenti sono state sensibilmente ridotte", ha spiegato Alessandra Todde. Si pagheranno circa 30 euro a tratta per Roma e 44 euro per Milano, escluse iva - facebook.com facebook Ora legale 2026, lancette avanti nella notte tra sabato e domenica: l'ultima volta x.com