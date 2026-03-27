Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha annullato una richiesta di 39 mila euro e riconosciuto il diritto di una docente in pensione alla ricostruzione completa della propria carriera. La sentenza riguarda un caso che potrebbe influenzare altri contenziosi nel settore dell’istruzione, stabilendo che la carriera professionale della docente deve essere considerata integralmente. La decisione si inserisce in un quadro di questioni legali più ampie nel comparto scolastico.

Sentenza del giudice del lavoro di Santa Maria Capua Vetere: illegittima la “temporizzazione”, pieno riconoscimento dell’anzianità maturata Una sentenza destinata a fare scuola e a incidere su un contenzioso diffuso nel comparto istruzione. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della carriera di una docente oggi in quiescenza, annullando contestualmente la richiesta di restituzione di oltre 39mila euro avanzata dall’Amministrazione. La docente, assistita dall’avvocato Antimo Buonamano dello studio legale Bfi (Buonamano-Fusco-Izzo) di Cellole, aveva prestato servizio nella scuola primaria dall’anno scolastico 19831984 fino al 20002001, per poi ottenere il passaggio di ruolo nella scuola secondaria – dove ha insegnato lingua inglese – nel settembre 2001. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Docente ottiene giustizia: il Tribunale annulla la richiesta di 39mila euro e riconosce tutta la carriera

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