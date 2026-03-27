Una nuova produzione della casa di intrattenimento prevede un adattamento live-action di Cenerentola, con protagoniste Anastasia e Genoveffa, le sorellastre della protagonista. Il progetto si concentra sulla reinterpretazione della fiaba attraverso un film che vedrà queste due figure come figure principali. La produzione è attualmente in fase di sviluppo.

Il nuovo progetto della casa di produzione avrà come protagoniste Anastasia e Genoveffa, le sorellastre di Cenerentola. I toni dovrebbero essere ironici e forse dimostrerà ancora una volta come Disney sappia far innamorare il pubblico degli antagonisti, anche a distanza di anni. Come accadde con Maleficent Possibili toni e ruoli ribaltati nel nuovo live-action firmato Disney: all’interno della famosa azienda la magia non smette di esistere.La casa di produzione è pronta a proporre una nuova storia tratta dal classicoCenerentola. Questa volta però,le protagoniste saranno proprio le due sorellastre Anastasia e Genoveffa. Il titolo del nuovo film è infattiStepsister. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Disney, Stepsister il nuovo live-action tratto da Cenerentola

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