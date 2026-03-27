Discarica e incendi di rifiuti scatta il sequestro per un' attività commerciale

La guardia costiera ha effettuato controlli in un’area dedicata a attività ricreative e ristorazione, riscontrando la presenza di una discarica di rifiuti e incendi di materiali. In seguito, è stato disposto il sequestro di un’attività commerciale che operava in quella zona senza autorizzazioni. Le autorità hanno inoltre verificato che i materiali incendiati erano di provenienza ignota e lasciati nel sito senza alcuna autorizzazione.

I controlli della guardia costiera in un’area destinata ad attività ludico-ricreative e di ristorazione. Scoperte violazioni al depuratore della struttura Controlli della guardia costiera in un’area destinata ad attività ludico-ricreative e di ristorazione. Nel corso dell’ispezione è stato sequestrato il depuratore della struttura, a causa di violazioni della normativa sulla gestione dei rifiuti. I responsabili sono stati individuati e deferiti all’autorità giudiziaria. L'ispezione della guardia costiera è uno degli interventi in collaborazione con l’Arpa per la tutela dell’ambiente. PalermoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Discarica e incendi di rifiuti, scatta il sequestro per un'attività commerciale Articoli correlati Leggi anche: Favara, scoperta discarica abusiva di sfabbricidi: scatta il sequestro Veleni nel terreno e nell'acqua, scatta il sequestro della discarica di FinaleUn provvedimento drastico per fermare un inquinamento ambientale definito dagli inquirenti perdurante e grave. Una selezione di notizie su Discarica e incendi di rifiuti scatta... Temi più discussi: Una discarica di rifiuti nell'appartamento della vicina, si rischiano incendi; Cumuli di rifiuti abbandonati sulla pista ciclabile dati alle fiamme a San Giuseppe Vesuviano; Parco Prenestino, al via la rimozione di 300 tonnellate di rifiuti: 20 giorni per ripulire l'area; San Paride, parla Rotondo: Pop e Pd vogliono politicizzare la tutela ambientale. Dopo due anni dall’incendio della discarica di Licata, i rifiuti bruciati sono ancora lì. Molti cani e gatti sono mortiWashington, 8 gen. (Adnkronos) - Le notizie che arrivano da Minneapolis sono orribili. Questo è uno degli aspetti di un anno pieno di crudeltà, e sappiamo che quando gli agenti dell'Ice attaccano gli ... ilfattoquotidiano.it Discarica fuori dall’ospedale, due nuovi incendi: SherLocont é un passo avanti agli investigatoriSiamo tornati nella gigantesca discarica all’esterno dell’ospedale San Paolo di Bari. Uno scempio ambientale ... msn.com Discarica abusiva nel centro di raccolta: denunciato imprenditore, scatta il sequestro #Lioni - facebook.com facebook