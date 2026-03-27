Dopo le recenti dimissioni, si susseguono notizie di un possibile trasferimento di Daniela Santanchè a Futuro Nazionale. Si parla di una possibile reazione contro la leader del partito attuale, con alcune fonti che ipotizzano un collegamento con le dichiarazioni di un generale recentemente coinvolto in polemiche pubbliche. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su queste voci.

Quali saranno le prossime mosse di Daniela Santanchè dopo le dimissioni forzate da ministra del Turismo? Conoscendo la sua storia appare difficile ipotizzare che possa stare ferma e in disparte, tanto che circolano già voci di un suo possibile passaggio da Fratelli d’Italia a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Una sorta di vendetta contro la premier Giorgia Meloni, che ne ha preteso il passo indietro dopo la sconfitta al referendum. Una ipotesi esclusa da Ignazio La Russa: “Sarà una risorsa per il partito”. Daniela Santanchè dopo le dimissioni Voci sul passaggio a Futuro Nazionale di Vannacci La Russa lo esclude Il precedente: candidata premier con La Destra Daniela Santanchè dopo le dimissioni “Non vorrei essere il capro espiatorio di una sconfitta che non è certo stata determinata da me”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Dimissioni Santanchè, voci di un passaggio in Futuro Nazionale di Vannacci: possibile "vendetta" contro Meloni

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