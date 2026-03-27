La presidente del Consiglio ha assunto le deleghe al Turismo dopo le dimissioni dell'ex ministra. La nomina è stata comunicata ufficialmente e l’incarico sarà ricoperto temporaneamente dalla premier. La sostituta dell’ex ministra non è stata ancora annunciata, e le deleghe resteranno sotto la gestione della presidente del Consiglio fino a ulteriori decisioni.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha assunto le deleghe al turismo, che erano detenute dalla ormai ex ministra Daniela Santanchè. Meloni potrebbe mantenerle fino alla fine della legislatura o aspettare di far passare la polemica sulle dimissioni della ministra per poi assegnarle a un altro politico di centrodestra. Si parla di Luca Zaia, Giovanni Malagò e Lucio Malan. Nel frattempo è stata sostituita Giusi Bartolozzi, ex capa di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, anche lei dimessasi dopo i risultati del Referendum. Al suo posto è stato scelto Antonio Mura. Si tratta di un avvicendamento molto più importante di quanto sembri: Bartolozzi aveva da tempo accentrato su di sé molte deleghe e molte prerogative al Ministero della Giustizia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Dimissioni Santanchè, la sostituita è Meloni (interim): deleghe al Turismo per la premier

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