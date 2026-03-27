Diletta Leotta è in attesa del suo secondo figlio, con una nascita prevista per la primavera. La conduttrice ha annunciato la gravidanza e ha scelto di condividere questa notizia pubblicamente. Il marito, un ex portiere, è il padre del bambino che nascerà a breve. La coppia ha già un figlio, nato alcuni anni fa.

La maternità e il lavoro, ancora una volta, si intrecciano nella vita di Diletta Leotta. La conduttrice è in attesa del secondo figlio dal marito Loris Karius, con una nascita prevista per la primavera. Ma lo sguardo è già rivolto ai prossimi impegni professionali, a partire dai Mondiali negli Stati Uniti. “Il prossimo piano è essere pronta per i Mondiali”, ha spiegato la 34enne, delineando un obiettivo ambizioso: partorire a maggio e partire già a giugno per l’America. Un progetto che resta, per sua stessa ammissione, legato a variabili difficili da prevedere, ma che evidenzia bene la centralità del lavoro nella sua vita. Il calcio, del resto, rappresenta per la Leotta molto più di un ambito professionale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Diletta Leotta, quando nasce il secondo figlio e il nome scelto

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