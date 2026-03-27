Un difensore ha segnato quattro gol in campionato, raggiungendo due altri giocatori nella classifica dei marcatori più prolifici tra i difensori centrali del Milan dal 2000 ad oggi. La sua presenza in campo ha portato a questa quota di reti, confrontandosi con altri due difensori centrali storici del club. La situazione mette in evidenza la performance offensiva di questo calciatore rispetto ai predecessori.

Nel giorno della sua presentazione, Zlatan Ibrahimovic l'aveva definito “un animale”. E in effetti, vedendo anche una corporatura da lottatore Wwe, non aveva tutti i torti. D’altronde il nome Strahinja – uno di quelli che già solo pronunciarlo è un piccolo allenamento – richiama virtù come forza e coraggio. Un nome che, piccola curiosità, era molto diffuso tra i nobili serbi nel Medioevo. Ecco, magari Strahinja Pavlovic non avrà l’eleganza aristocratica di Modric, ma una cosa è certa: quando scende in campo, la paura non è esattamente tra le sue caratteristiche. Non ha paura di sganciarsi da dietro e farsi settanta metri senza palla per chiudere un’azione, né di sparare siluri da 25 metri sotto la traversa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Difensori bomber: Pavlovic meglio di Kaladze e Tomori? Manca un gol...

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