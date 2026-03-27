Un artista noto per il suo coinvolgimento nel gruppo Desaparesidos ha pubblicato il brano intitolato “MUSICA VERA”. La traccia presenta un tono diretto e riflette un senso di disillusione da parte di una generazione che non percepisce prospettive future. La canzone si distingue per una comunicazione cristallina, senza sussurrare motivazioni o interpretazioni, ma concentrandosi sui temi trattati.

Con “MUSICA VERA”, DieZ dei Desaparesidos firma una traccia densa e frontale che mette al centro la disillusione di una generazione senza prospettive.. Il singolo si muove su coordinate apertamente antisistema, trasformando la frustrazione collettiva in un racconto urbano cupo e stratificato, dove la musica diventa l’unico appiglio concreto nei “tempi di guerra” evocati nel brano. Il testo si sviluppa come un manifesto di disillusione. L’immagine “Tutti i miei amici sono stesi a terra” introduce una narrazione segnata da immobilità e senso di oppressione, mentre DieZ rifiuta la corsa al successo superficiale e denuncia un contesto che alimenta competizione e divisione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - DieZ ( dei Desaparesidos) fuori con “MUSICA VERA”: rabbia lucida e visione antisistema

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