Peppe Di Stefano, inviato di SkySport24, ha commentato l'esultanza di Sandro Tonali, osservata durante la partita di ieri, affermando di averla vista solo in occasione di Lazio-Milan. Di Stefano ha ricordato che l'ultima volta aveva notato un gesto simile durante una gara tra Lazio e Milan. La sua analisi si è concentrata sulla sequenza di emozioni manifestate dal giocatore in quella circostanza.

"Prima della partita di Champions League tra il suo Newscastle e il Barcellona, Tonali è rimasto a riposo per 4-5 giorni per una brutta influenza. Il giocatore si è allenato solo alla vigilia di quel match e chissà che non si faccia quell'edema proprio perchè non era al 100%. Esce dal campo per un problema fisico, non si allena poi giovedì, venerdì, sabato, non gioca il derby contro il Sunderland la domenica. Penso che Gattuso gli avrà fatto decine e decine di telefonate in quei giorni. LEGGI ANCHE: Milan Futuro cambio di obiettivo chiaro: parla la media d’età. Il confronto con le altre seconde squadre Tonali ci tiene tanto alla Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Stefano: “Tonali? L’esultanza di ieri l’avevo vista solo in Lazio-Milan”

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