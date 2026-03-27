di flauti e flautolenze

SR71, il solito inferno: incidente a Policiano e traffico paralizzato. “Sono andato ad Arezzo e tornato, erano ancora lì” Oh che succede ad Arezzo? Il comandante c’è già. ma la graduatoria un s’è vista! Processionarie al giro per Arezzo: si aspetta il danno o si interviene prima? Buche come crateri. poi d’un tratto l’asfalto: ad Arezzo parte la volata pre-elezioni Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Guardo la mia lentezza come a un dono. Non solo per me, ma per chiunque ne abbia bisogno Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

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