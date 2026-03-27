Di Carlo avverte | A Bologna serve fisicità e tenuta mentale

Un dirigente sportivo ha dichiarato che a Bologna è necessario mantenere compattezza fisica e concentrazione mentale. Dopo una delusione recente, si sta lavorando per rimediare agli errori commessi e affrontare la prossima sfida, che si preannuncia molto intensa. La squadra si prepara a affrontare uno dei match più complicati della stagione, in un ambiente noto per la sua pressione elevata.

Tempo di lettura: 2 minuti Smaltire la delusione, correggere gli errori e prepararsi a una vera e propria “ battaglia ” in uno dei campi più caldi d’Italia. Gennaro Di Carlo, tecnico dell’ Unicusano Avellino Basket, analizza il momento della sua squadra alla vigilia della trentatreesima giornata di campionato, che vedrà i lupi impegnati domenica sul parquet della Fortitudo Bologna. Il punto di partenza non può che essere l’analisi della recente sconfitta interna contro Forlì. “C’è grande rammarico per un’opportunità persa” esordisce Di Carlo. Nonostante un buon approccio aggressivo, il tecnico sottolinea come alla squadra sia mancata la necessaria fluidità offensiva: “ Ci è mancata la capacità di cavalcare i nostri punti di forza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Di Carlo avverte: “A Bologna serve fisicità e tenuta mentale” Articoli correlati Roma, la Champions è un fatto di tenuta mentaleDieci partite ancora da giocare in campionato, un numero appena appena maggiore di quello, più triste, dei sette anni da cui le strade di Roma e... Leggi anche: Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi si lancia all’assalto del Luiss Roma. Zanco: "Serve fisicità ed essere pronti alla battaglia» Approfondimenti e contenuti su Carlo avverte Temi più discussi: Avellino Basket, coach Di Carlo avverte: Contro Cento serve fame, nulla sarà scontato; L'ambasciatore Usa avverte Gb, 'non cancellate la visita di re Carlo'; Capasa spiega i prezzi del lusso, Rosso avverte sui rischi in Cina; Referendum Giustizia, Bonini a Sisto: Non può sostenere che non si successo nulla. Avellino Basket, coach Di Carlo avverte: «Contro Cento serve fame, nulla sarà scontato»Alla vigilia della delicata sfida casalinga contro la Sella Cento, coach Di Carlo presenta il match senza giri di parole, consapevole delle difficoltà che attendono l’Avellino Basket in questo finale ... orticalab.it Ancelotti ricorda l'amarezza Juve e avverte: A volte fai bene e ti cacciano comunqueL'attuale tecnico del Brasile ha concesso una lunga intervista, in cui svaria tra tantissimi temi. Dai suoi ricordi a Madrid al suo approdo sulla panchina del Brasile ... tuttosport.com USA - L'ambasciatore avverte Gb: "Non cancellate la visita di re Carlo" ift.tt/0cVaY6X x.com L’economista Carlo Cottarelli all’Unical in una lectio magistrale si sofferma sul conflitto e avverte: se la guerra non si risolve rapidamente, i prezzi dell’energia potrebbero aumentare drasticamente - facebook.com facebook