Detenuti in permesso premio al servizio di Plastic Free per restituire decoro ai quartieri
In una recente iniziativa, alcuni detenuti in permesso premio sono stati impiegati come volontari nel progetto Plastic Free, con l’obiettivo di ripulire spiagge, strade e altri luoghi pubblici. L’operazione mira a migliorare l’aspetto delle aree coinvolte e a promuovere pratiche di responsabilità tra i partecipanti, favorendo anche percorsi di inclusione sociale.
L'iniziativa, possibile grazie all'associazione Seconda Chance, nelle Marche avrà luogo a Pesaro e ad Ancona. Nel caso del capoluogo di regione l'attività si svolgerà nel quartiere del Piano ANCONA – Restituire decoro a spiagge, strade e luoghi simbolici, ma soprattutto costruire percorsi concreti di inclusione e responsabilità. È questo l’obiettivo della nuova giornata di mobilitazione ambientale che vedrà protagonisti domani, sabato 28 marzo 2026, detenuti in permesso premio e volontari impegnati insieme in tutta Italia. Si tratta di un’iniziativa che unisce tutela dell’ambiente e reinserimento sociale, trasformando un gesto semplice come raccogliere rifiuti in un’esperienza di comunità, partecipazione e riscatto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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