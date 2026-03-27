In una recente iniziativa, alcuni detenuti in permesso premio sono stati impiegati come volontari nel progetto Plastic Free, con l’obiettivo di ripulire spiagge, strade e altri luoghi pubblici. L’operazione mira a migliorare l’aspetto delle aree coinvolte e a promuovere pratiche di responsabilità tra i partecipanti, favorendo anche percorsi di inclusione sociale.

L'iniziativa, possibile grazie all'associazione Seconda Chance, nelle Marche avrà luogo a Pesaro e ad Ancona. Nel caso del capoluogo di regione l'attività si svolgerà nel quartiere del Piano ANCONA – Restituire decoro a spiagge, strade e luoghi simbolici, ma soprattutto costruire percorsi concreti di inclusione e responsabilità. È questo l’obiettivo della nuova giornata di mobilitazione ambientale che vedrà protagonisti domani, sabato 28 marzo 2026, detenuti in permesso premio e volontari impegnati insieme in tutta Italia. Si tratta di un’iniziativa che unisce tutela dell’ambiente e reinserimento sociale, trasformando un gesto semplice come raccogliere rifiuti in un’esperienza di comunità, partecipazione e riscatto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Detenuti in permesso premio al servizio di Plastic Free per restituire decoro ai quartieri

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