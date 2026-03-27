Detective Hole | un crime nordico efficace ma che si perde strada facendo

La serie televisiva Detective Hole, ambientata nel 2026, è stata creata dallo scrittore Jo Nesbø. Il cast include Tobias Santelmann, Joel Kinnaman e altri attori. La narrazione segue le indagini di un detective in un contesto nordico. La produzione si sviluppa lungo più episodi, affrontando vari crimini senza approfondire troppo alcuni dettagli delle vicende.

La serie: Detective Hole, 2026. Creata da: Jo Nesbø. Cast: Tobias Santelmann, Harry Hole, Joel Kinnaman, Tom Waaler, Ellen Helinder, Beate Lønn, Pia Tjelta, Rakel Fauke, Arthur Hakalahti, Sverre Olsen. Genere: Crime. Durata: 9 episodi1 ora circa. Dove l’abbiamo vista: su Netflix. Trama: A Oslo, il detective Harry Hole indaga su una serie di omicidi legati a un possibile serial killer, mentre inizia a sospettare che la corruzione sia radicata anche all’interno della polizia. A chi è consigliato? A chi ama i crime nordici più atmosferici e stratificati. Più adatta a chi cerca una narrazione lenta e costruita che a chi vuole un thriller... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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