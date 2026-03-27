Deromedis il più veloce nelle qualificazioni di Gällivare | avanti anche Zorzi Tomasoni e Galli

Nella prima giornata dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di skicross, il campione olimpico ha realizzato il miglior tempo nelle qualificazioni a Gällivare. Anche Zorzi, Tomasoni e Galli sono passati alla fase successiva, migliorando le loro prestazioni rispetto alle prove precedenti. La competizione prosegue con le manches di eliminazione diretta previste nei prossimi giorni.

Il campione olimpico firma il miglior tempo nella prima giornata dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di skicross. Italia protagonista anche con Zorzi, Tomasoni e Galli qualificati per gara 1. Simone Deromedis apre l’ultima tappa di Coppa del Mondo di skicross con il miglior tempo nel turno di qualificazione della prima gara in programma a Gällivare, in Svezia. Il campione olimpico ha chiuso la prova in 56"91, precedendo di nove centesimi il francese Melvin Tchiknavorian e di 0"44 lo svizzero Alex Fiva. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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