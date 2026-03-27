A ventuno anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, rapita il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, una nuova figura professionale di alto livello entra a far parte del team che si occupa del caso. La presenza di questa figura si inserisce in un percorso di approfondimento e ricerca della verità condivisa, secondo quanto comunicato dalla famiglia.

A ventuno anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, rapita il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, una nuova figura professionale di altissimo profilo entra ufficialmente nel team investigativo della famiglia. Durante l'ultima puntata della trasmissione "Scomparsi", in onda su Canale 122 – Fatti di Nera, è stato annunciato il conferimento dell'incarico ad Armando Palmegiani. "Ho ricevuto mandato: sono il nuovo consulente di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone", ha dichiarato Palmegiani negli studi di Canale 122. Già vice dirigente della Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Roma e per oltre trent'anni in servizio presso la Polizia Scientifica, Palmegiani è un esperto di fama internazionale in Bloodstain Pattern Analysis. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Denise Pipitone, entra un super consulente nel team della famiglia. Obiettivo verità condivisa

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