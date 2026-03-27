Davvero tutto questo perché Lukaku voleva allenarsi in Belgio?

L’attaccante è finito al centro di una polemica legata a una richiesta di allenarsi in Belgio. Dopo aver trascorso settimane a mettere in evidenza il suo impegno e le sue qualità, si trova ora coinvolto in un caso che sembra più semplice di quanto sembri. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, senza ancora una spiegazione ufficiale da parte del club.

No. Non ci posso proprio credere. Lukaku nella bufera per una banalità. Dopo aver passato settimane a tessere le sue doti di serietà e di generosità come atleta e come persona. Ho addirittura letto su qualche quotidiano – ma sono sicuro che è una sciocchezza – che si parla di mettere fuori rosa Romelu Lukaku. Oppure di comminargli una forte multa. Tutto perché invece di rientrare a Castelvolturno è andato in Belgio a tentare di recuperare la forma fisica che tarda a ritrovare. Ma come, Lukaku non era l’uomo spogliatoio indispensabile per il Napoli? Esempio di correttezza e collante del gruppo. Improvvisamente da eroe buono a reprobo da condannare senza indulgenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Davvero tutto questo perché Lukaku voleva allenarsi in Belgio? Articoli correlati Lukaku lascia il Belgio: torna a Napoli per allenarsiRomelu Lukaku non sarà a disposizione del Belgio per le prossime amichevoli contro Stati Uniti e Messico. Lukaku non rientra a Napoli, resta ad allenarsi in BelgioCome riferisce l’inviato di Sky Sport Francesco Modugno, il suo rientro a Castel Volturno è previsto non prima dell’inizio della prossima settimana. Approfondimenti e contenuti su Davvero tutto Discussioni sull' argomento Perchè voterò NO, spiegato semplice; Sara Isabel Pisoni e il saluto alla Rappresentativa Nazionale U20: un legame che va oltre il campo; Esclusiva: intervista a Jay-Z; I TeachToker sono davvero necessari? – Un’alternativa migliore. Davvero tutto questo perché Lukaku voleva allenarsi in Belgio?Lukaku, le regole vanno rispettate. Ma esistono anche il buon senso e il senso della misura. Sennò si lascia spazio ai malpensanti ... ilnapolista.it Davvero tutto questo perché Lukaku voleva allenarsi in Belgio Per carità, le regole esistono per essere rispettate. Ma esistono anche il buon senso e il senso della misura. Sennò si lascia spazio ai malpensanti e alle malelingue sull'ingaggio alto di Lukaku e l - facebook.com facebook Dove trovi davvero tutto ciò che serve sul d.P.R. n. 380/2001, senza perdere pezzi tra norme, sentenze e aggiornamenti Nello speciale trovi il testo vigente, la normativa collegata, la giurisprudenza e tutti gli articoli pubblicati @LavoriPubblici lavoripubblici.i x.com