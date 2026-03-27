Davvero tutto questo perché Lukaku voleva allenarsi in Belgio?

Da ilnapolista.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante è finito al centro di una polemica legata a una richiesta di allenarsi in Belgio. Dopo aver trascorso settimane a mettere in evidenza il suo impegno e le sue qualità, si trova ora coinvolto in un caso che sembra più semplice di quanto sembri. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, senza ancora una spiegazione ufficiale da parte del club.

No. Non ci posso proprio credere. Lukaku nella bufera per una banalità. Dopo aver passato settimane a tessere le sue doti di serietà e di generosità come atleta e come persona. Ho addirittura letto su qualche quotidiano – ma sono sicuro che è una sciocchezza – che si parla di mettere fuori rosa Romelu Lukaku. Oppure di comminargli una forte multa. Tutto perché invece di rientrare a Castelvolturno è andato in Belgio a tentare di recuperare la forma fisica che tarda a ritrovare. Ma come, Lukaku non era l’uomo spogliatoio indispensabile per il Napoli? Esempio di correttezza e collante del gruppo. Improvvisamente da eroe buono a reprobo da condannare senza indulgenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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