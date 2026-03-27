Dargen D' Amico lancia il nuovo album e annuncia il tour | c' è anche Cesenatico

Dargen D'Amico ha annunciato il suo nuovo tour, che includerà anche una tappa a Cesenatico. L'artista ha recentemente partecipato al Festival di Sanremo e ha pubblicato il suo nuovo album intitolato 'Doppia mozzarella'. La tournée segue queste due iniziative e prevede diverse date in varie città italiane.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e l'uscita del nuovo album ‘Doppia mozzarella’, Dargen D'Amico torna in tour. Tappa in piazza Costa Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e l'uscita del nuovo album ‘Doppia mozzarella’, Dargen D'Amico torna in tour. Dopo l’annuncio della prima data del tour 2026 a Milano all’Alcatraz, l’artista presenterà dal vivo il nuovo progetto in una serie di appuntamenti estivi e autunnali in tutta Italia, con gran finale il 1° ottobre 2026 proprio sul palco milanese. Il tour estivo di Dargen D'Amico prenderà il via il 19 giugno da Rivoli (To), il 20 giugno tappa a Cesenatico in piazza Andrea Costa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Dargen D'Amico lancia il nuovo album e annuncia il tour: c'è anche Cesenatico Articoli correlati Dargen D'Amico lancia il nuovo album e annuncia il tour: gran finale a MilanoDopo la partecipazione al Festival di Sanremo e l'uscita del nuovo album ‘Doppia mozzarella’, Dargen D'Amico torna in tour. Una raccolta di contenuti su Dargen D'Amico lancia il nuovo album e... Temi più discussi: Dargen D'Amico lancia il nuovo album e annuncia il tour: gran finale a Milano; Dargen D'Amico lancia il nuovo album e annuncia il tour: c'è anche Cesenatico; Spotify lancia una nuova funzione per contrastare la diffusione dei brani IA; Madame svela OK, il secondo singolo che anticipa l'album DISINCANTO in arrivo il 17 aprile. Dargen D'Amico lancia il nuovo album e annuncia il tour: c'è anche CesenaticoDopo la partecipazione al Festival di Sanremo e l'uscita del nuovo album ‘Doppia mozzarella’, Dargen D'Amico torna in tour. Tappa in piazza Costa ... cesenatoday.it Dargen D'Amico lancia il nuovo album e annuncia il tour: gran finale a MilanoDopo la partecipazione al Festival di Sanremo e l'uscita del nuovo album ‘Doppia mozzarella’, Dargen D'Amico torna in tour. Dopo l’annuncio della prima data del tour 2026 a Milano all’Alcatraz, l’arti ... milanotoday.it Eventi 28 marzo a Bologna e dintorni: Portobello, Bandabardò, Dargen D’Amico x.com DARGEN D’AMICO a RADIO BRUNO! Sabato 28 marzo, dalle 15.00, Dargen D’Amico sarà ospite nei nostri studi con Giordano Vaccari per parlarci del nuovo album “Doppia Mozzarella”. #DargenDAmico #RadioBruno - facebook.com facebook