Danni da mezzo milione per la nevicata | con la raccolta fondi la città corre in aiuto al Rio del Sol

Una nevicata intensa ha causato danni stimati in circa mezzo milione di euro nel forlivese, coinvolgendo soprattutto le aree agricole locali. La giornata di giovedì ha visto le strade ricoperte di neve e rami spezzati, mentre alcune aziende agricole hanno subito perdite significative. Per far fronte alle conseguenze, è stata avviata una raccolta fondi a sostegno della comunità colpita.

Risposta immediata alla raccolta fondi lanciata dopo il disastro del 26 marzo. I titolari: "Danni per mezzo milione, abbiamo perso il lavoro di una vita in pochi minuti" La furia del maltempo che ieri, giovedì, ha colpito il forlivese non ha lasciato solo rami spezzati e strade bianche, ma ha messo in ginocchio anche alcune realtà agricole del territorio. L’azienda Casetta Rio del Sol è stata devastata da una combinazione fatale di 15 centimetri di neve fresca e raffiche di vento "epiche" che hanno abbattuto serre e impianti, distruggendo le coltivazioni in pochi minuti. Di fronte a un danno stimato in circa 500mila euro, la risposta della comunità non si è fatta attendere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Danni da mezzo milione per la nevicata: con la raccolta fondi la città corre in aiuto al Rio del Sol Articoli correlati Eric Dane: la famiglia inizia una raccolta fondi per le figlie, in pochi giorni arrivano quasi a mezzo milione (e il web è commosso)Quando una stella di Hollywood si spegne, lascia dietro di sé molto più di un’eredità cinematografica. Fondazione Cariplo in aiuto. Mezzo milione per la ValleLa Fondazione Cariplo destina oltre mezzo milione di euro per la tutela del patrimonio e l’innovazione sociale di Valtellina e Valchiavenna. Contenuti e approfondimenti su Danni da mezzo milione per la nevicata... Discussioni sull' argomento Forlì, il maltempo distrugge gli impianti dell’azienda agricola: danno da mezzo milione di euro VIDEO; Galleria Bombi a Gorizia, scoppia il caso legale: le ditte chiedono mezzo milione di danni; Mezzo milione a Lostallo per i danni dell’alluvione; Da Coira mezzo milione alla Mesolcina per i danni alle strutture agricole. Il forte vento causa danni e disagi in tutta la Lombardia. Da Saronno a Milano, il bilancio dei tetti scoperchiati e degli alberi caduti. Le previsioni meteo per i prossimi giorni. - facebook.com facebook Nella giornata di ieri segnalati danni da vento in tutta la Provincia di Novara. Foto di MNP Meteo Novara e Provincia, che riporta anche di una raffica fino a 131 km/h sulla vetta del Mottarone. Altrove raffiche tra i 60 e gli 80 km/h. x.com