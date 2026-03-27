Dopo sette anni di silenzio, un uomo ha deciso di denunciare pubblicamente di aver accusato la propria cognata di aver ucciso il fratello nelle Filippine. La vicenda riguarda un omicidio avvenuto sette anni fa e la successiva attività di indagine e ricerca di prove portata avanti dall’uomo, che ha anche affrontato spese legali nel tempo.

PADOVA - Si è tenuto tutto dentro per sette anni. Ha coltivato i sospetti, ha cercato le prove, ha pagato gli avvocati. Non è riuscito ad avere giustizia e adesso, alla vigilia del tragico anniversario, l’imprenditore padovano Daniele Guarniero sente di non aver più nulla da perdere. Risponde al telefono e lancia un’accusa pesante come un macigno: «Mio fratello è stato ucciso da due sicari nelle Filippine e io credo che sua moglie sia responsabile. Dietro c'erano motivi economici». Prima di ascoltare lo sfogo bisogna riannodare il filo. Andrea Guarniero aveva 49 anni. Campione d’Italia di rugby a livello giovanile, dopo aver guidato a lungo l’azienda Multichimica di Mestrino nel 2014 aveva deciso di lasciare tutto per farsi una nuova vita nelle Filippine sposando una donna del posto, Cyril. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Daniele Guarniero: «Mio fratello Andrea ucciso 7 anni fa dai sicari nelle Filippine. E io ora accuso sua moglie»

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