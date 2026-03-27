Dallo stadio a viale Bligny | il caso Salamellaz

Il caso Salamellaz ha attraversato diverse tappe, passando da uno spiazzo polveroso fuori dallo stadio di San Siro a un indirizzo stabile in città. La vicenda riguarda un episodio avvenuto in un’area pubblica, che ha coinvolto più soggetti e ha portato a successive verifiche da parte delle forze dell’ordine. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Da uno spiazzo polveroso fuori da San Siro a indirizzo fisso in città. Il percorso di Salamellaz – nome che fino a poco tempo fa apparteneva più alle code pre-partita che alle mappe gastronomiche – segue una traiettoria ormai familiare: tradizione popolare, rilettura identitaria, amplificazione social. Solo che qui il punto di partenza non è una cucina stellata, ma un truck e una salamella. A firmare l’operazione sono Enzo e Ruggero, che di quell’attività di famiglia hanno raccolto l’eredità scegliendo però di cambiarne grammatica e tono. Il panino con la salamella, oggetto semplice e poco incline alla narrazione, diventa così un format: riconoscibile, replicabile, soprattutto condivisibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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