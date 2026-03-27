Dalla Serie A alla Premier | Fiorentina Tottenham Siviglia Wolfsburg e Nizza vivono stagioni da incubo e rischiano la B L’analisi

La stagione 202526 si rivela difficile per molte squadre provenienti da diversi campionati europei, tra cui la Fiorentina, il Tottenham, il Siviglia, il Wolfsburg e il Nizza. Queste squadre attraversano un periodo complicato e si trovano a rischio retrocessione, con alcune in lotta per evitare la perdita di categoria. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di calcio.

Calciomercato Milan, Pavlovic cardine dei rossoneri del futuro: c’è un retroscena decisivo, Allegri pone il veto e un top club. Mercato Inter, Frattesi può essere la chiave per arrivare a Manu Koné: occhio al possibile incastro con la Roma! Retegui Milan, la chiave per aggirare l’ostacolo stipendio: con questa formula può arrivare in estate! Pessotto mette in guardia tutti: «Hanno provato ad abbatterci, ma la Juventus non muore mai!» Lecce, che tegola! Intervento chirurgico e stagione finita per Berisha: il comunicato del club Dalla Serie A alla Premier: Fiorentina, Tottenham, Siviglia, Wolfsburg e Nizza vivono stagioni da incubo e rischiano la B. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Dalla Serie A alla Premier: Fiorentina, Tottenham, Siviglia, Wolfsburg e Nizza vivono stagioni da incubo e rischiano la B. L’analisi Articoli correlati Rugani, un esordio da incubo! Lui tra i principali colpevoli del KO della Fiorentina contro l’Udinese: l’analisiRinnovo Vlahovic, l’apertura dopo l’incontro cruciale: il serbo ha rassicurato la Juve su un aspetto! Sassuolo, boom Kone: valore raddoppiato, ora se... Juventus alla ricerca di un nuovo portiere: dalla Grecia alla Premier League, passando per la Serie ALa Juventus si prepara ad un possibile doppio cambio in porta, con Mattia Perin destinato a lasciare Torino al termine della stagione e un Michele Di... Contenuti e approfondimenti su Dalla Serie Temi più discussi: Serie D, la Scafatese è la prima vincitrice di questa stagione; Marchesetti da record: ha segnato in tutte le categorie dalla Serie A alla Terza; Marchesetti come Godeas, gol in tutte la categorie dalla Serie A alla Terza; Tutti i risultati della domenica, dalla Serie D alla Terza categoria. Serie A, decisi gli anticipi e i posticipi: ecco tutti gli orari dalla 32esima alla 34esima giornataLa Lega Serie A ha ufficializzato la programmazione degli anticipi e dei posticipi di ... msn.com Dalla Serie A alla cadetteria: scatto Palermo per il gioiello nerazzurro | CMIl Palermo insiste e intensifica il pressing nei confronti di Matteo Tramoni, obiettivo dichiarato ormai da diverse settimane del club rosanero in questa finestra invernale del mercato. Dalla Serie A ... calciomercato.it Dalla Serie D ai riflettori della Serie C: la prima volta del classe 2006, tra identità di gioco e progetto giovani del Novara Marco Stesina - facebook.com facebook #SkyInsider Da Pusher a Casino Royale, dalla serie tv Hannibal a Un altro giro, Mads Mikkelsen ha costruito una carriera unica tra Europa e Hollywood. Ma il punto non è solo cosa ha fatto: è come riesce, ogni volta, a sfuggire a ogni definizione. Ora torna al c x.com