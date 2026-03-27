Dalla discarica alla passerella Prato guida la moda sostenibile in Europa

Prato ha aderito al progetto europeo Waste2Fashion, un'iniziativa che mira a trasformare i rifiuti tessili in risorse utili. La città, conosciuta per la sua tradizione tessile, si sta impegnando a sviluppare soluzioni sostenibili per il settore moda. La partecipazione riguarda attività di riciclo e riutilizzo dei materiali, con l’obiettivo di creare nuove opportunità economiche e sociali.

Il distretto tessile toscano guida innovazione e sostenibilità, trasformando gli scarti in nuove opportunità economiche e sociali Prato entra a far parte del progetto europeo Waste2Fashion. Si tratta di un’iniziativa che trasforma i rifiuti tessili in nuove opportunità economiche e sociali. Finanziato dall’Unione Europea con 2,8 milioni di euro, il progetto coinvolge partner in Italia, Spagna, Tunisia, Egitto e Libano per sviluppare soluzioni innovative di moda circolare. Il lancio ufficiale si è svolto in Spagna, al Barcelona Circular Hub, con tutti i partner mediterranei riuniti per definire strategie e obiettivi comuni. Il progetto mira a ridurre l’impatto dei rifiuti tessili post-consumo attraverso sistemi innovativi di economia circolare. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Dalla discarica alla passerella, Prato guida la moda sostenibile in Europa Articoli correlati Acqua pubblica: stop alla Borsa, Prato guida la svoltaNel cuore del Valdarno, l’assemblea della Conferenza territoriale Ato 3 ha sancito una svolta definitiva: la quotazione in Borsa di Publiacqua è... Pitti Uomo, in passerella sfila la ripresa della modanostro inviato a Firenze Sarà che si tratta della prima manifestazione modaiola dell'anno. Approfondimenti e contenuti su Dalla discarica alla passerella Prato... Dalla discarica alla passerella, Prato guida la moda sostenibile in EuropaIl distretto tessile toscano guida innovazione e sostenibilità, trasformando gli scarti in nuove opportunità economiche e sociali ... firenzetoday.it Discarica sulle risorgive, spuntano i rifiuti pericolosi: «L'ingresso di Prato grande scambiato per una pattumiera»CORDENONS (PORDENONE) - La natura scambiata ancora una volta come una discarica a cielo aperto: protagonista dell'ennesimo deturpamento ambientale è l'ingresso di Prato grande, all'interno delle ... ilgazzettino.it