Negli ultimi anni, i centri commerciali hanno subito trasformazioni significative. In passato, erano considerati solo luoghi dedicati allo shopping, dove si acquistava un prodotto e si tornava a casa. Oggi, alcuni di essi si sono evoluti in veri e propri spazi che integrano servizi, ristorazione e aree di intrattenimento, diventando ambienti complessi con funzioni molto più articolate rispetto al passato.

Sempre più frequentati anche fuori dagli acquisti, i centri commerciali stanno diventando luoghi di incontro, servizi e tempo libero per famiglie e comunità locali. Per molto tempo il centro commerciale è stato associato a un’idea piuttosto semplice: si andava per comprare qualcosa e, una volta finito, si tornava a casa. Era un luogo funzionale, quasi neutro, legato a un bisogno preciso. Negli ultimi anni, però, questa percezione ha iniziato a cambiare, lentamente ma in modo evidente. Oggi capita sempre più spesso di entrare senza un obiettivo chiaro e uscire dopo aver fatto tutt’altro rispetto a ciò che si aveva in mente all’inizio. Il centro commerciale, da spazio dedicato agli acquisti, è diventato un luogo in cui si trascorre tempo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Dal semplice shopping alla “città nella città”: come cambiano i centri commerciali

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