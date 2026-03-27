Per la prima volta, le forze armate degli Stati Uniti impiegano ufficialmente imbarcazioni senza equipaggio in operazioni operative. Questa novità segna un passaggio dal settore sperimentale a quello industriale, con l’uso di queste unità che passa dal piano tattico a quello più ampio di capacità permanenti. La presenza di queste imbarcazioni senza equipaggio rappresenta una pratica consolidata nelle attività militari della marina.

L’impiego di imbarcazioni senza equipaggio da parte della U.S. Navy non è più solo una prospettiva futura o un ambito sperimentale, ma al contrario è già una realtà operativa. Reuters riporta infatti che Unmanned Surface Vessels (Usv) noti come Garc ( Global Autonomous Reconnaissance Craft ) sono stati impiegati in missioni di pattugliamento nelle acque mediorientali, nel quadro dell’operazione “Epic Fury”. Si tratta di piccole imbarcazioni veloci, lunghe circa cinque metri, progettate per operare senza equipaggio e potenzialmente adattabili sia a compiti di sorveglianza sia ad attacchi di tipo kamikaze. Secondo i dati forniti dal Pentagono, queste piattaforme hanno già accumulato oltre 450 ore di navigazione e più di 2. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dal piano tattico a quello industriale. Washington schiera per la prima volta gli Usv

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