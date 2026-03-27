Due farmaci utilizzati per il trattamento dell’obesità stanno attirando l’attenzione anche nel settore della prevenzione dei tumori. Si tratta di molecole che, finora, sono state impiegate principalmente per aiutare le persone a perdere peso. Recentemente, sono stati studiati anche come possibile strumento per ridurre il rischio di sviluppare alcune forme di cancro.

I farmaci che hanno rivoluzionato la cura dell’obesità potrebbero presto diventare un’arma fondamentale nella prevenzione oncologica. Al congresso ECO 2026 di Istanbul verrà presentato il progetto Padriac: uno studio decennale per dimostrare che perdere peso con le nuove molecole riduce drasticamente il rischio di ammalarsi di cancro. Non più “solo” farmaci per dimagrire o curare il diabete, ma potenziali scudi contro il cancro. La nuova frontiera della medicina si sposta verso la chemioprevenzione, puntando i riflettori su molecole come la semaglutide e la tirzepatide. L’ipotesi scientifica è tanto semplice quanto ambiziosa: se l’obesità è... 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Dai chili di troppo allo scudo contro i tumori: la nuova sfida di Semaglutide e Tirzepatide

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