Da mercoledì via al pagamento delle pensioni in provincia di Catania

Da mercoledì 1 aprile, in tutti i 127 uffici postali della provincia di Catania sarà possibile ritirare le pensioni del mese. Poste Italiane ha annunciato che il pagamento sarà disponibile a partire da quella data, garantendo l’accesso ai benefici a coloro che devono ricevere le prestazioni previdenziali. La distribuzione continuerà secondo le consuete modalità di consegna.

Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane Poste Italiane comunica che in tutti i 127 uffici postali della provincia di Catania le pensioni del mese di aprile saranno in pagamento a partire da mercoledì 1. Sempre a partire da mercoledì 1 le pensioni di aprile saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 120 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Da mercoledì via al pagamento delle pensioni in provincia di Catania Articoli correlati Dal primo aprile via al pagamento delle pensioni nei 202 uffici postali di Messina e provinciaAccrediti disponibili da mercoledì per pensionati con ritiro agli sportelli o tramite 155 ATM Postamat; indicazioni operative su modalità di accesso,... Poste Italiane, da mercoledì in pagamento le pensioniPoste Italiane comunica che in tutti i 72 uffici postali della provincia di Agrigento le pensioni del mese di aprile saranno in pagamento a partire... Approfondimenti e contenuti su Da mercoledì via al pagamento delle... Temi più discussi: L'Ufficio denunce della Questura di Catania si trasferisce nella nuova sede di viale Ulisse: orari del servizio per l'utenza; Aggredisce infermiere al PS del San Marco di Catania: denunciato un uomo; Dove vanno a mangiare cuochi e i ristoratori di Catania quando non lavorano?; My Trip in Sicily - Food Experience. Catania, l’Ufficio Denunce cambia sedeCATANIA - Da mercoledì 25 marzo l’Ufficio Denunce di piazza S. Nicolella (via Manzoni) si trasferisce definitivamente nella nuova sede della Questura di ... newsicilia.it Catania, l’ufficio denunce della questura si trasferisce in viale UlisseDa mercoledì 25 marzo l’Ufficio Denunce di piazza S. Nicolella (via Manzoni) si trasferisce definitivamente nella nuova sede della questura di Catania in viale Ulisse, 8. Le denunce potranno essere ... catanianews.it Catania bedda - facebook.com facebook