Nel mondo dello sport, alcuni atleti sono ricordati per aver rivoluzionato il loro campo. Tra questi, ci sono figure come un ex calciatore olandese e un famoso giocatore di basket, che hanno introdotto nuove modalità di gioco e stili innovativi. Questi protagonisti sono stati capaci di lasciare un segno duraturo, influenzando le future generazioni di atleti e modificando le dinamiche delle rispettive discipline.

Johan Cruijff è un’eccezione unica nel suo sport, ha cambiato l’idea stessa del calcio, più e meglio dei suoi allenatori. Lui “era” istintivamente il calcio totale, talento immenso nato nelle strade del quartiere popolare di Betondorp, ad Amsterdam. Era allo stesso tempo attaccante, trequartista, centrocampista e all’occorrenza difensore. Veloce, tecnico, imprendibile: in campo era la Sorpresa per definizione. Fenomeni assoluti come Pelé, Maradona, Messi, Di Stefano, Rivera possono anche averlo superato (o eguagliato) sul piano tecnico, ma comunque si muovevano in un tipo di calcio conosciuto, di cui erano interpreti inarrivabili. Cruijff, invece, recitava i suoi capolavori nel momento stesso in cui li ideava. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Cruijff a Curry, quelli che reinventano uno sport

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