Curno dice addio all’OpenSpace dopo 22 anni chiude un’icona della vita notturna

A Curno, dopo 22 anni di attività, il locale noto come OpenSpace ha annunciato la chiusura. Fondato nel 2004, il locale ha rappresentato un punto di riferimento per gli amanti della vita notturna della zona, attirando numerosi frequentatori nel corso degli anni. La decisione di chiudere segna la fine di un’epoca per molti appassionati e per il panorama locale.

Curno. Dopo ben 22 anni di attività l’ OpenSpace chiude i battenti. Il locale aveva aperto nel 2004, dando il via a un vero e proprio raduno di appassionati. La movida provinciale avrà tutto un altro sapore senza una delle sue realtà più frequentate: un punto di riferimento per generazioni diverse, ora si prepara a salutare i suoi fedeli clienti. Guido Santinelli, il titolare, ha salutato i suoi amati clienti martedì 24 marzo, alla usuale serata latino-americana. L’ultimo appuntamento è fissato per venerdì 27 marzo, nel corso del quale ci si divertirà sulle note della musica country, ma non solo: punto cardine di questa festa finale sarà il loro classico karaoke in tutte le lingue. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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