La visita guidata intitolata “Cuori di Carbone – In viaggio nella memoria” si avvicina al pieno coinvolgimento, con solo 25 posti ancora disponibili. L’evento si svolge presso la miniera di Cave del Predil e ha l’obiettivo di far conoscere la storia e le testimonianze legate all’attività mineraria di questa zona. La prenotazione resta aperta fino a esaurimento dei posti disponibili.

La gita “Cuori di Carbone – In viaggio nella memoria” sta per raggiungere il tutto esaurito. Ci sono ancora 25 posti disponibili. La partenza sarà da Latisana. La meta è la Miniera di Cave del Predil posta a pochi chilometri da Tarvisio. “Le vene di minerale vennero sfruttate sin dall'antichità, si pensa addirittura a uno sfruttamento in epoca preromana. Le fonti scritte risalgono al 1320, quando il re Federico I d'Asburgo concesse a un consorzio di minatori la coltivazione del minerale. Da quella data, con fortune alterne, la miniera conobbe un intenso sfruttamento;negli anni 1940-50 ebbe il numero massimo di 1148 dipendenti, le gallerie raggiunsero un'estensione di oltre centodieci chilometri, oggi una di queste gallerie, lunga 4. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Cuori di carbone in visita alla miniera di Cave del Predil

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