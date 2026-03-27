Cultura della prevenzione la Regione Calabria lancia la Scuola di Protezione civile

La Regione Calabria ha avviato il progetto “Scuola di Protezione Civile”, promosso dal Dipartimento Protezione Civile. L’iniziativa si rivolge a studenti e docenti delle scuole e mira a promuovere una maggiore consapevolezza sulla prevenzione dei rischi. L’obiettivo è fornire strumenti pratici e conoscenze utili per affrontare situazioni di emergenza e rafforzare la cultura della sicurezza tra i giovani.

Un’iniziativa che mette a disposizione delle scuole strumenti concreti e supporta il lavoro dei docenti, favorendo percorsi formativi più vicini ai bisogni dei territori. Le parole di Micheli e Costarella "Con questo progetto – dichiara l’assessore all’Istruzione Eulalia Micheli – la Regione investe 2 milioni di euro per rafforzare l’offerta educativa e sostenere le scuole nella diffusione della cultura della prevenzione. Un’iniziativa che mette a disposizione delle scuole strumenti concreti e supporta il lavoro dei docenti, favorendo percorsi formativi più vicini ai bisogni dei territori, oggi sempre più esposti ai rischi naturali. Investire su questi percorsi significa contribuire alla crescita di studenti e cittadini più consapevoli e preparati». 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Cultura della prevenzione, la Regione Calabria lancia la "Scuola di Protezione civile" Articoli correlati La cultura della protezione di costruisce a scuola: a Roma la Giornata della Fondazione AniaNon soltanto qualcosa che ci mette al riparo da imprevisti e rischi: l’assicurazione deve tradursi sempre di più in cultura della responsabilità,... La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteoLa Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello... Approfondimenti e contenuti su Cultura della Temi più discussi: Esercito Italiano e Fondazione Veronesi insieme per la cultura della prevenzione; Cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla San Giacomo il Safety Day; La sicurezza nel percorso formativo: l’IISS Del Prete–Falcone investe nella cultura della prevenzione. Video; Prevenzione. Olio Evo uno dei simboli della prevenzione e della cultura della salute a tavola. Esercito Italiano e Fondazione Veronesi insieme per la cultura della prevenzioneL’iniziativa si inserisce nel quadro del protocollo d’intesa siglato tra la Fondazione e l’Esercito, finalizzato a promuovere la cultura della prevenzione e il sostegno alla ricerca scientifica, ... fondazioneveronesi.it La Fondazione Fioravante Polito annuncia la cerimonia di apertura del convegno Prevenzione, performance e salute – promuovere una cultura della prevenzione concretaLa Fondazione Fioravante Polito annuncia la cerimonia di apertura del convegno Prevenzione, performance e salute – promuovere una cultura della prevenzione ... napolivillage.com Francesco Emilio Borrelli. . “Le perle del Ministro della Cultura...” Dal Web - facebook.com facebook Oggi ho incontrato la Ministra della Cultura della Slovacchia. Abbiamo discusso di iniziative congiunte per valorizzare i Risorgimenti nazionali, di collaborazione in ambito UNESCO, industrie culturali e creative, recupero e sviluppo delle tradizioni popolari. x.com