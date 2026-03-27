Durante un concerto a Londra, Cruz Beckham si è mostrato visibilmente emozionato, con lacrime sul palco mentre dedicava una canzone al fratello Brooklyn. Recentemente, il giovane musicista ha manifestato segni di sofferenza a causa della lontananza del fratello maggiore, che non è stato presente nelle ultime ore. La famiglia Beckham si trova ora al centro di queste emozioni pubbliche.

Cruz Beckham sta soffrendo l’allontanamento di Brooklyn Beckham dalla famiglia: il giovane musicista è apparso segnato dall’assenza del fratello maggiore nelle ultime ore. Nella sera di martedì, il 21enne si è esibito al Courtyard Theatre di Londra, dove ha presentato il brano Loneliest Boy, che sembrerebbe ispirato al rapporto con Brooklyn. Nel corso della performance, alla quale hanno assistito i genitori, il cantante era visibilmente commosso. In un video pubblicato da Mirror si vede Cruz alla prese con il brano preceduto da una dedica: “Loneliest Boy, spero che tu stia ascoltando . Non allontanare tutti i tuoi amici quando cerchiamo di dimostrarti il nostro amore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cruz Beckham, in lacrime sul palco di Londra con la dedica per il fratello Brookyln

Articoli correlati

Non sono solo canzonette in casa Beckham. Durante il suo ultimo concerto a Londra, Cruz Beckham è scoppiato in lacrime eseguendo "Loneliest Boy", un brano che sembra un messaggio diretto al fratello BrooklynIn casa Beckham l’aria è tesa ormai da mesi, divisa tra chi resta fedele al nido e chi, come il primogenito Brooklyn, sembra aver tagliato ogni ponte.

Leggi anche: Cruz Beckham contro il fratello Brooklyn in una canzone: «Hai spezzato il cuore della mamma»

Contenuti utili per approfondire Cruz Beckham

Temi più discussi: Cruz Beckham si emoziona mentre canta 'Loneliest Boy': la voce rotta, gli occhi velati di lacrime; Spezzi il cuore di mamma: Cruz Beckham gela il fratello con un brano a sorpresa; Cruz Beckham contro Brooklyn: lacrime e accuse sul palco, il messaggio durissimo al fratello; Irlanda del Nord, O’Neill avverte l’Italia Abbiamo tutto da guadagnare.

Cruz Beckham, in lacrime sul palco di Londra con la dedica per il fratello BrookylnCruz Beckham sta soffrendo l’allontanamento di Brooklyn Beckham dalla famiglia: il giovane musicista è ... msn.com

Cruz Beckham, lacrime per la canzone sul fratello Brooklyn: «Spezzi il cuore di mamma»Non sono solo canzonette in casa Beckham. Durante il suo ultimo concerto a Londra, Cruz Beckham è scoppiato in lacrime eseguendo Loneliest Boy, un brano che sembra un messaggio diretto al fratello B ... iodonna.it

Non sono solo canzonette in casa Beckham. Durante il suo ultimo concerto a Londra, Cruz Beckham è scoppiato in lacrime eseguendo "Loneliest Boy", un brano che sembra un messaggio diretto al fratello Brooklyn x.com

Non sono solo canzonette in casa Beckham. Durante il suo ultimo concerto a Londra, Cruz Beckham è scoppiato in lacrime eseguendo "Loneliest Boy", un brano che sembra un messaggio diretto al fratello Brooklyn - facebook.com facebook