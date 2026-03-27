Crisi al Burger King di Napoli | 28 dipendenti in cerca di una soluzione lavorativa

Viene riferito che presso la Prefettura di Napoli si è svolto un incontro riguardante la situazione dei 28 dipendenti di un punto vendita di fast food della zona. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e della gestione aziendale, con l’obiettivo di individuare eventuali soluzioni per il futuro occupazionale dei lavoratori interessati. La questura non ha fornito ulteriori dettagli sull’esito dell’incontro.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 27 marzo 2026 si è svolta una riunione cruciale in Prefettura di Napoli, focalizzata sulla vertenza riguardante il punto vendita Burger King situato nella stazione centrale. Questo incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e delle società coinvolte, evidenziando l’importanza di una collaborazione interistituzionale per garantire la stabilità occupazionale di 28 dipendenti. Presenti all’incontro Fulvio Bonavitacola, Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania, e Chiara Marciani, Assessore al Lavoro del Comune di Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Crisi al Burger King di Napoli: 28 dipendenti in cerca di una soluzione lavorativa. Articoli correlati L’intelligenza artificiale di Burger King ora controlla se i dipendenti dicono grazie e per favoreUn assistente vocale basato su IA entra nei ristoranti americani della catena: tra efficienza operativa e analisi delle parole di cortesia, la... Burger King mette l’IA nelle cuffie dei dipendenti: così il nuovo sistema «Patty» li obbligherà a essere più cordialiBurger King porta l’intelligenza artificiale direttamente nelle cuffie dei suoi dipendenti. Altri aggiornamenti su Burger King di Discussioni sull' argomento McDonald’s ribassa i prezzi contro la crisi, menu sotto i 3 dollari e colazione a 4: ecco dove e quando; Lavoro, pronto un piano da 23 milioni; Il caso Steak ‘n Shake: vendite in aumento grazie ai pagamenti in Bitcoin; USA: MCDONALD’S LANCIA IL MENÙ A 3 DOLLARI CONTRO LA CRISI ECONOMICA. Offerte di lavoro, Burger King assume personaleIl periodo di crisi del mercato del lavoro non sta ancora diminuendo, ma nonostante questa forte crisi che attanglia il nostro paese ormai da anni, ci sono aziende che assumono personale. Oggi vi ... it.blastingnews.com Burger King – uno dei principali gruppi di ristorazione al mondo – cerca ADDETTI/E ALLA RISTORAZIONE VELOCE per le sedi di Cagliari e provincia! Sedi disponibili: Sestu Poetto Elmas (Fass Center) Cagliari (Via Roma) Cosa farai: Accoglienza - facebook.com facebook