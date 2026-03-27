A Crans-Montana, l’assessore al Welfare di Regione Lombardia è stato nominato membro del Consiglio della fondazione 'Beloved', creata di recente alla presenza dei rappresentanti del governo del Vallese. La fondazione si occupa di offrire sostegno alle vittime italiane di un incidente avvenuto in passato. La nomina è avvenuta durante una cerimonia svoltasi nel cantone svizzero del Vallese.

La nomina di Bertolaso riveste un profondo significato in quanto è stato designato direttamente dai genitori dei ragazzi italiani feriti e dai familiari delle vittime La Fondazione 'Beloved', presieduta dall’ex presidente della Confederazione Elvetica Doris Leuthard, nasce con lo scopo di fornire un sostegno finanziario rapido e non burocratico agli aventi diritto delle persone decedute a Crans-Montana, ai feriti e agli operatori coinvolti nella gestione del drammatico incendio. L’ente dispone già di impegno di contributi per circa 24 milioni di franchi, grazie a Stato del Vallese (10 milioni), Governo Vodese (7 milioni), comune di Crans-Montana (1 milione) e numerosi donatori privati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Crans-Montana, Bertolaso rappresenterà vittime italiane nella fondazioni milionaria per dare sostegno

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