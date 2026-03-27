Il referendum sulla giustizia si è concluso senza ulteriori sviluppi, ma il ministro della Difesa ha ripetuto l’auspicio di avviare un confronto sul tema, senza riferimenti specifici ad alcuni schieramenti politici. Crosetto ha definito la riforma come una questione che riguarda l’intera società, chiedendo un dialogo aperto e condiviso.

Il referendum sulla giustizia è archiviato, ma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, torna sul tema della riforma, auspicando un tavolo di confronto al di là di ogni appartenenza. Perché il tema non può essere dimenticato. "Avere un giudice (e un pm) che agiscano con terzietà ed imparzialità nello svolgimento del proprio lavoro non è una pretesa assurda ma un diritto costituzionale di ogni cittadino: siamo e dovremmo essere uguali di fronte alla Legge - scrive su X -. Lo siamo? Non mi pare, da ciò che abbiamo visto negli ultimi decenni. Il pm ad esempio ha il dovere di svolgere un'indagine cercando elementi contro ed a favore della... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Costituzione calpestata e democrazia ferita”. Crosetto di fuoco sulla riforma della giustizia

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