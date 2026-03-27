La Moldavia ha annunciato di aver smantellato le reti di agenti addestrati all’estero e finanziati dalla Russia, operative dal 2024. La scoperta riguarda un’organizzazione di addestratori russi inviati nel paese con l’obiettivo di sabotare le prossime elezioni. Le autorità hanno identificato e neutralizzato i componenti di questa rete prima che potessero agire.

Campi in Serbia e Bosnia, giovani di lingua russa arruolati con false promesse e istruiti all’uso di droni e tecniche di guerriglia urbana. L'operazione legata a Mosca e al gruppo Wagner non si ferma ai confini moldavi La Moldavia ha dichiarato di aver ufficialmente smantellato le reti di agenti addestrati all’estero e finanziati dalla Russia dal 2024: “Ci riferiamo ad addestramenti organizzati in Serbia, in Bosnia-Erzegovina e nella Federazione russa”, ha detto a Politico la ministra dell’Interno moldava Daniella Misail-Nichitin, che ha raccontato come i giovani di lingua russa siano stati reclutati, trasportati in campi appositi e addestrati a rompere i cordoni delle forze dell’ordine, utilizzare i droni e fornire assistenza medica in caso di violenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Così Chisinau ha rintracciato la rete di addestratori russi mandati a sabotare le elezioni

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