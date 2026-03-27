Il racconto della malarema, la corrente che attraversa lo Stretto di Messina, si trasforma in un romanzo scritto dal mare stesso. Questa corrente marina, nota per la sua forza e per le sue variazioni, collega le acque tra la Sicilia e la Calabria. La narrazione si sofferma sul legame tra il mare e il tempo, evidenziando come le acque siano un filo invisibile che unisce le due sponde, creando un legame duraturo e complesso.

C’è un filo sottilissimo che lega la Sicilia al tempo: dorato, fragile eppure indistruttibile. È il bisso, la seta del mare, che nasce nell’oscurità e diventa luce. Ed è proprio da lì, da questa tradizione antica e quasi mistica, che prende vita La malarema (Piemme) di Alessia Castellini, presentato nel vodcast I l Piacere della Lettura tra le pareti accoglienti della libreria Arethusa di Roma. Ambientato tra la Sicilia di fine Ottocento e un reclusorio femminile del primo Novecento, La malarema segue la storia di Rossella, segnata da un trauma che le spezza la voce e la trascina in un destino oscuro. Tra mare, violenza e memoria, il suo percorso diventa un atto di resistenza e rinascita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cos'è la malarema? La corrente dello Stretto di Messina che è diventata un romanzo

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