Cos' è la malarema? La corrente dello Stretto di Messina che è diventata un romanzo
Il racconto della malarema, la corrente che attraversa lo Stretto di Messina, si trasforma in un romanzo scritto dal mare stesso. Questa corrente marina, nota per la sua forza e per le sue variazioni, collega le acque tra la Sicilia e la Calabria. La narrazione si sofferma sul legame tra il mare e il tempo, evidenziando come le acque siano un filo invisibile che unisce le due sponde, creando un legame duraturo e complesso.
C’è un filo sottilissimo che lega la Sicilia al tempo: dorato, fragile eppure indistruttibile. È il bisso, la seta del mare, che nasce nell’oscurità e diventa luce. Ed è proprio da lì, da questa tradizione antica e quasi mistica, che prende vita La malarema (Piemme) di Alessia Castellini, presentato nel vodcast I l Piacere della Lettura tra le pareti accoglienti della libreria Arethusa di Roma. Ambientato tra la Sicilia di fine Ottocento e un reclusorio femminile del primo Novecento, La malarema segue la storia di Rossella, segnata da un trauma che le spezza la voce e la trascina in un destino oscuro. Tra mare, violenza e memoria, il suo percorso diventa un atto di resistenza e rinascita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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