Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia che, invece di ricevere uno sconto, gli italiani potrebbero dover pagare circa 30 euro in più sulle bollette. Si parla di un meccanismo chiamato “bonus al contrario”, che rappresenta in realtà un costo aggiuntivo. Questa misura riguarda le tariffe energetiche e ha attirato l’attenzione di molti utenti.

Negli ultimi giorni si è diffusa una notizia che sta facendo discutere: invece di ricevere uno sconto, gli italiani potrebbero trovarsi a pagare circa 30 euro in più sulle bollette. Un meccanismo che molti hanno ribattezzato “bonus al contrario”. In un contesto già segnato dal caro energia, questa misura rischia di pesare ulteriormente sulle famiglie, soprattutto su quelle che non rientrano nelle fasce agevolate. Il concetto alla base del bonus bollette 30 euro è piuttosto semplice: invece di aumentare gli aiuti, si riducono alcune forme di incentivo nel settore energetico e i costi vengono redistribuiti tra gli utenti finali. Proprio per questo si parla di “bonus al contrario”: invece di ricevere uno sconto, i cittadini contribuiscono con una quota aggiuntiva. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Cos’è il “bonus al contrario” sulle bollette e perché si chiama così, se in realtà è un costo

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