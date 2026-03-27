Dentro a Forza Italia si registrano recenti movimentazioni legate a tensioni interne e influenze esterne. Le dinamiche sono state alimentate in parte da scissioni e confronti tra membri del partito, mentre alcuni elementi provenienti dall'esterno hanno cercato di influenzare le decisioni e le strategie del gruppo. La situazione resta sottoposta a sviluppi continui, con incontri e comunicazioni ufficiali che cercano di gestire le divisioni.

La sconfitta al referendum sulla giustizia ha innescato una serie di cambi nelle dirigenze dei partiti di centrodestra, che sostenevano il Sì. Al ministero della Giustizia ci sono state le dimissioni del sottosegretario meloniano Andrea Delmastro e della capa di gabinetto del ministro Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, a cui sono seguite quelle di Daniela Santanchè, anche lei di Fratelli d’Italia, dal ministero del Turismo. Giovedì poi è stato il turno di Forza Italia con le dimissioni del capogruppo del Senato Maurizio Gasparri, legate, oltre che al referendum, soprattutto ad alcuni malumori presenti già da diverso tempo nel partito e nella famiglia del fondatore, Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa sta succedendo dentro a Forza Italia

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