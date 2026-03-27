Cosa si sa dell’indagine che coinvolge la Difesa Terna e RFI

Un’indagine sta coinvolgendo enti pubblici e aziende del settore energetico e delle infrastrutture, legata a presunte corruzioni e irregolarità negli appalti per le forniture di sistemi informatici. L’inchiesta si concentra su alcune attività di assegnazione di contratti e sulle modalità di affidamento, con verifiche in corso su eventuali illeciti. Al momento, sono in corso accertamenti e ascolti di testimoni.

Riguarda presunte corruzioni e irregolarità negli appalti per le forniture informatiche, a favore di alcune aziende private La procura di Roma sta indagando sull’ipotesi che alcuni imprenditori abbiano manipolato le gare di appalto di alcuni importanti enti e aziende pubbliche, corrompendo funzionari e dirigenti al loro interno. Sono indagate 26 persone con varie ipotesi di reato tra cui corruzione, induzione indebita, traffico di influenze, turbativa d’asta e riciclaggio. Giovedì alcune delle aziende coinvolte sono state perquisite dalla Guardia di Finanza. Tra queste ci sono Terna, gestore nazionale della rete elettrica, RFI, che fa parte... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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