Cosa si sa dell’indagine che coinvolge il ministero della Difesa Terna e RFI

Un’indagine è in corso che coinvolge il ministero della Difesa, Terna e RFI, riguardante presunte corruzioni e irregolarità negli appalti per le forniture informatiche. Gli investigatori stanno esaminando documenti e comunicazioni relativi a presunte attività illecite durante le procedure di assegnazione di contratti pubblici. Non sono stati resi noti dettagli sui soggetti coinvolti o sulle accuse specifiche.

Riguarda presunte corruzioni e irregolarità negli appalti per le forniture informatiche, a favore di alcune aziende private La procura di Roma sta indagando sull’ipotesi che alcuni imprenditori abbiano manipolato le gare di appalto di alcuni importanti enti e aziende pubbliche, corrompendo funzionari e dirigenti al loro interno. Sono indagate 26 persone con varie ipotesi di reato tra cui corruzione, induzione indebita, traffico di influenze, turbativa d’asta e riciclaggio. Giovedì alcune delle aziende coinvolte sono state perquisite dalla Guardia di Finanza. Tra queste ci sono Terna, gestore nazionale della rete elettrica, RFI, che fa parte... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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