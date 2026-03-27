Nella seconda udienza del processo, sono stati revocati i privilegi precedentemente concessi all’ex leader venezuelano e alla moglie. La decisione riguarda specifiche immunità e vantaggi legali che fino a questo momento avevano tutelato le due persone coinvolte. La seduta si è svolta senza ulteriori dettagli sulle modalità di applicazione delle nuove misure o sui passaggi successivi del procedimento.

Sono finiti i privilegi per l’ex leader della dittatura venezuelana, Nicolas Maduro, e per la moglie Cilia Flores. Ora, come due cittadini comuni che dovranno rendere conto alla giustizia degli Stati Uniti, si vedono nella necessità di gestire problemi come il pagamento degli avvocati della loro difesa. Nella seconda udienza avvenuta questa settimana al Tribunale di New York si è aperto il dibattito sul perché il governo degli Stati Uniti vietò il finanziamento della difesa di Maduro e la moglie da parte del governo venezuelano. L’accusa all’ex leader del regime del Paese sudamericano è di cospirazione di narcoterrorismo, commercializzazione di cocaina, possesso di armi e materiale di distruzione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosa è successo alla seconda udienza del processo a Maduro

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