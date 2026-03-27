Corrieri e menù online per l?e-shop della droga Presa la gang di Macerata 15 arresti | cocaina e hashish in tutta la regione con rider armati

Una rete di spaccio gestita tramite social e consegne a domicilio è stata smantellata dalle forze dell'ordine in una regione italiana. La operazione ha portato all'arresto di quindici persone appartenenti a una gang di Macerata, accusate di aver distribuito cocaina e hashish attraverso corrieri armati e piattaforme online. L’attività illecita coinvolgeva un giro d’affari di notevoli dimensioni.

MACERATA Lo spaccio 3.0 passava dai social. Con un giro d’affari milionario gestito dalla “Sacra famiglia”. Sulla piattaforma online appositamente creata per gli affari illeciti si era data questo nome l’organizzazione capace di immettere sul mercato fino a 200 kg di hashishmarijuana e 40 kg di cocaina al mese. Una gang capace di spacciare in tutta la regione (ma anche fuori) grazie a una fitta rete di corrieri, scrupolosamente reclutati sui social. L’organizzazione è stata stroncata dalla maxi operazione (denominata “Suburra” dal malfamato quartiere dell’antica Roma) imbastita ieri mattina all’alba dagli agenti del Servizio Centrale Operativo di Ancona e dai colleghi della Squadra Mobile di Macerata: 12 le misure cautelari notificate, di cui 8 in carcere e 4 ai domiciliari. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Corrieri e menù online per l?e-shop della droga. Presa la gang di Macerata, 15 arresti: cocaina e hashish in tutta la regione con rider armati Articoli correlati Droga venduta online con consegne a domicilio (perfino recensite) e corrieri armati di pistola: stroncato traffico nelle MarcheAncona, 26 marzo 2026 — Un’organizzazione criminale strutturata, armata e capace di gestire un traffico di droga con modalità quasi aziendali,... Leggi anche: Cocaina e hashish nascosti nei pacchi dei corrieri: sequestrati 25 chili di droga pronti a partire Tutti gli aggiornamenti su Corrieri e menù online per l e shop... Temi più discussi: Corrieri e menù online per l’e-shop della droga. Presa la gang di Macerata, 15 arresti: cocaina e hashish in tutta la regione con rider...; Ancona: tonnellate di droga vendute online, dodici arresti; Tonnellate di droga vendute online, dodici arresti nelle Marche; Marche, tonnellate di droga vendute online nel canale Sacra famiglia: 12 arresti nell'operazione Suburra. Corrieri e menù online per l’e-shop della droga. Presa la gang di Macerata, 15 arresti: cocaina e hashish in tutta la regione con rider armatiMACERATA Lo spaccio 3.0 passava dai social. Con un giro d’affari milionario gestito dalla Sacra famiglia. Sulla piattaforma online appositamente creata per gli affari illeciti si era data questo ... msn.com Operazione Suburra nelle Marche, vendute online tonnellate di stupefacenti: 12 arrestiL'operazione ha permesso di scoprire come, attraverso un canale di messaggistica istantanea chiamato 'La sacra famiglia', i clienti acqusitavano hashish e cocaina all’ingrosso, con possibilità di sceg ... ilcorrieredelgiorno.it PESCARA, NARCOTRAFFICO 2.0, LA DROGA VIAGGIA PER POSTA. MAXI SEQUESTRO TRA ROMA E L’ABRUZZO Non più solo tir con doppifondi o corrieri pronti a rischiare la vita: le nuove rotte del narcotraffico scelgono la via, apparentemente anonima, - facebook.com facebook San Giuliano: corrieri Gls licenziati perché «troppo lenti», il caso arriva in Parlamento x.com