Corriere dello Sport | È questa la sosta della verità

Il Napoli ha conquistato quattro vittorie consecutive prima della pausa del campionato. La squadra ha ottenuto successi in serie nelle ultime partite di campionato, che hanno portato a un incremento dei punti in classifica. La sosta segue queste prestazioni e rappresenta un momento di stop prima di riprendere il torneo. Non ci sono state variazioni di formazione o eventi significativi durante il periodo di pausa.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Quattro vittorie consecutive, poi la pausa. Il Napoli si ferma nel momento migliore della sua stagione, ma la sosta per le nazionali rappresenta più un’incognita che una certezza. Come analizza Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il rendimento degli azzurri dopo gli stop stagionali è stato fin qui altalenante, rendendo difficile ogni previsione in vista della sfida contro il Milan. Secondo quanto riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il bilancio complessivo parla di due vittorie e una sconfitta alla ripresa, ma ogni sosta ha avuto un impatto diverso sul cammino della squadra di Conte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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