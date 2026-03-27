A Corleone, il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei Diritti umani ha annunciato l’intenzione di creare una nuova proposta didattica dedicata alla memoria delle vittime di mafia. Tra queste, si ricorda Calogero Comaianni, ucciso il 28 marzo 1945, da uno dei più noti mafiosi dell’area. La figura di Comaianni rappresenta uno dei primi omicidi attribuiti a Liggio nella zona.

Già nel secondo dopoguerra bastava poco per cadere vittima di Cosa Nostra: a Corleone era stato imposto un rigido sistema di controllo del territorio, in cui era sufficiente essere sospettati di ostacolare gli interessi mafiosi, essere collegati a fazioni rivali o, semplicemente, trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Calogero Comaianni, di 45 anni, uomo dai baffi folti, negli anni Quaranta era un padre di famiglia che, per mantenere la moglie e i suoi cinque figli, lavorava come guardia giurata in una Sicilia rurale profondamente segnata dal dominio mafioso. Il 2 agosto 1944, durante un giro di perlustrazione insieme ad altre guardie campestri, sorprese due giovani intenti a rubare fieno: Luciano Liggio e Vito Di Frisco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Corleone, l’omicidio Comaianni e una nuova proposta didattica sulla memoria delle vittime di mafia

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