Al Circolo Tennis di Brindisi si svolge il Trophy Tour 2026 organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, che presenta i trofei vinti dalla squadra maschile di Coppa Davis e dalla nazionale femminile di Billie Jean King Cup. L'evento espone i trofei dei successi ottenuti nel corso dell'ultimo anno, con l'obiettivo di mostrare i premi conquistati nelle competizioni mondiali.

Fa tappa al Circolo tennis di Brindisi il Trophy Tour 2026 della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp) per celebrare i titoli mondiali conquistati lo scorso anno sia dalla squadra maschile che da quella femminile del tennis italiano. Sono esposti in grande mostra i due trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, e su quest’ultima per ben 4 edizioni è stato inciso il nome della brindisina Flavia Pennetta. Le coppe saranno esposte anche nella giornata di oggi prima di proseguire il tour nei circoli italiani della federazione. Ieri la mostra è stata inaugurata da una conferenza stampa moderata dal giornalista Antonio Celeste, seguita dal taglio del nastro alla presenza di numerose autorità, dei giovani atleti della Top School del circolo di Brindisi, del campione paralimpico Piero Suma. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Coppa Davis e Billie Jean King Cup: in mostra al Circolo Tennis i trofei dei trionfi azzurri

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