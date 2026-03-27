A Lecce si svolge un evento dedicato al tennis con l’esposizione dei trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, due delle competizioni più prestigiose nel panorama internazionale del tennis a squadre. L’iniziativa ha attirato numerosi appassionati, che hanno potuto ammirare da vicino i premi simbolo di successi storici nel settore. La manifestazione è stata occasione di incontro per gli appassionati di ogni età.

Le nazionali italiane sono le detentrici dei trofei più ambiti. E il Circolo Tennis “Mario Stasi” ha potuto esporli per due giorni LECCE – I trofei di tennis più ambiti quando si parla di squadre nazionali sono la Coppa Davis in campo maschile e la Billie Jean King Cup in quello femminile. E l’Italia, da alcuni anni a questa parte, fa la parte del leone. La rappresentativa degli uomini, infatti, ha vinto le ultime tre edizioni, mentre quella delle donne le ultime due. Per il movimento tennistico tricolore è quindi un momento eccezionale, come dimostrano anche i risultati individuali e il gande seguito di pubblico: Jannik Sinner è al secondo posto della classifica Atp, mentre Lorenzo Musetti è al quinto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Coppa Davis e Billie Jean King Cup in mostra a Lecce: grande emozione per gli appassionati

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