Controlli sugli autonoleggi a Catania | sanzioni e verifiche nel centro storico

Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli nel centro storico di Catania sugli autonoleggi, coinvolgendo i carabinieri della stazione di Piazza Dante e la polizia municipale. Durante le verifiche sono state riscontrate irregolarità e sono state emesse sanzioni a carico delle attività di noleggio veicoli. Le operazioni sono state svolte in diverse zone del centro cittadino per controllare il rispetto delle normative vigenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Accertamenti delle forze dell’ordine. I carabinieri della stazione di Piazza Dante, con il supporto della polizia municipale, hanno condotto una serie di controlli mirati su diverse attività di noleggio veicoli presenti in città. L’operazione rientra in un più ampio piano di verifiche sul rispetto delle normative amministrative e commerciali. Sanzione per pubblicità non autorizzata. Nel corso delle verifiche è stata sanzionata una 23enne residente a Catania, titolare di un autonoleggio situato nei pressi di Piazza Duomo. Alla donna è stata contestata l’affissione di materiale pubblicitario privo delle necessarie autorizzazioni amministrative. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Controlli sugli autonoleggi a Catania: sanzioni e verifiche nel centro storico Articoli correlati Controlli sulla “movida” del centro storico: raffica di sanzioniNel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 78 persone e controllato 17 esercizi commerciali, di cui 11 titolari sono... Napoli, controlli della Polizia Locale: chiusure e sanzioni tra il Centro Storico e FuorigrottaTempo di lettura: 2 minutiIn una vasta operazione di controllo che ha interessato il Centro Storico e il quartiere Fuorigrotta, gli agenti delle... Una raccolta di contenuti su Controlli sugli Temi più discussi: Controlli della Polizia agli autonoleggi: multe e sospensione; Controlli a Cutro: sospese tre attività commerciali; Irregolarità amministrative, autonoleggio colpito da un ordine di chiusura. Controlli sugli autonoleggi a Catania, due quelli sanzionatiI carabinieri, con il supporto della polizia municipale, hanno effettuato una serie di accertamenti mirati su diversi autonoleggi. meridionews.it Autonoleggio abusivo a Benevento: attività chiusa e multa da 5mila euroControlli serrati della Polizia di Stato a Benevento sugli esercizi commerciali del settore automobilistico. Nel mirino autosaloni e attività di autonoleggio, nell’ambito di un’operazione finalizzata ... ntr24.tv Agcom oscura siti senza verifica età: scatta il blocco DNS per la tutela dei minori Provvedimento su due piattaforme italiane per violazione del Decreto Caivano e mancati controlli sugli utenti. Nella seduta del 18 marzo 2026 , l’ Autorità ha adottato i primi due p - facebook.com facebook Dal licensing ai controlli sugli azionisti, passando per il ruolo dei tifosi: il calcio diventa un’industria vigilata, e la svolta parte da Londra x.com