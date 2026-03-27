Controlli sugli autonoleggi a Catania | sanzioni e verifiche nel centro storico

Da dayitalianews.com 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli nel centro storico di Catania sugli autonoleggi, coinvolgendo i carabinieri della stazione di Piazza Dante e la polizia municipale. Durante le verifiche sono state riscontrate irregolarità e sono state emesse sanzioni a carico delle attività di noleggio veicoli. Le operazioni sono state svolte in diverse zone del centro cittadino per controllare il rispetto delle normative vigenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Accertamenti delle forze dell’ordine. I carabinieri della stazione di Piazza Dante, con il supporto della polizia municipale, hanno condotto una serie di controlli mirati su diverse attività di noleggio veicoli presenti in città. L’operazione rientra in un più ampio piano di verifiche sul rispetto delle normative amministrative e commerciali. Sanzione per pubblicità non autorizzata. Nel corso delle verifiche è stata sanzionata una 23enne residente a Catania, titolare di un autonoleggio situato nei pressi di Piazza Duomo. Alla donna è stata contestata l’affissione di materiale pubblicitario privo delle necessarie autorizzazioni amministrative. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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