Nella serata di ieri a Galliate, polizia locale e carabinieri hanno effettuato controlli congiunti che hanno portato al fermo di 32 veicoli e all’identificazione di 44 persone. L’operazione si è svolta in orario notturno e ha coinvolto entrambe le forze dell’ordine per verifiche sulla circolazione e sul rispetto delle norme.

Servizio in sinergia; rilevato un caso di guida in stato di ebbrezza. e contestate altre quattro violazioni Controlli serali congiunti di polizia locale e dei carabinieri: 32 veicoli fermati e 44 persone controllate a Galliate. Nella serata di ieri, giovedì 26 marzo, polizia locale e carabinieri hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione, alla sicurezza urbana e al rispetto delle norme del codice della strada. Nel corso dell’attività sono stati fermati in tutto 32 veicoli e sono state controllate 44 persone. Tra gli accertamenti effettuati, la polizia locale ha rilevato un caso di guida in stato di ebbrezza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Controlli notturni a Galliate: polizia e carabinieri fermano più di 30 auto e oltre 40 persone

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