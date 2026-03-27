La Polizia locale di Napoli sta conducendo controlli in diverse zone della città per verificare il rispetto dell’ordinanza sindacale finalizzata a prevenire la diffusione dell’epatite A. Finora, durante i controlli, nessun esercizio commerciale o attività è risultata in violazione delle disposizioni stabilite. Le verifiche proseguono per assicurare l’osservanza delle misure adottate.

Decine di ristoranti, pescivendoli e ambulanti controllati. Tutti in regola sul fronte “frutti di mare crudi” La Polizia locale di Napoli sta effettuando verifiche in tutto il territorio cittadino per appurare il rispetto dell'ordinanza sindacale emanata al fine di contrastare la diffusione e il contagio dal virus dell'epatite. Sono stati controllati 37 ristoranti, 22 pescherie, quattro esercizi di vicinato e tre venditori ambulanti di prodotti ittici, di cui due risultati abusivi. In nessuno dei casi sono state riscontrate violazioni dell'ordinanza che impone il divieto assoluto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Controlli dei vigili per l'epatite A: nessun esercizio ha violato l'ordinanza

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